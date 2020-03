Covid-19: Digital Marketing cura le aziende in crisi

Riorganizzare il lavoro, comunicare ai propri clienti ma, soprattutto, essere “mercato-centrici” restando focalizzati sulle emergenti esigenze del mercato. Sono queste le strategie che le aziende dovrebbero adottare per affrontare al meglio e superare la crisi in atto. Misure necessarie – spiega l’esperto e professore di marketing all’Università di Pavia, Gianluigi Ballarani – perché durante una pandemia come questa, i problemi si amplificano e se la tua azienda aveva già problemi di cassa, alla prima situazione straordinaria la situazione può diventare molto grave. Purtroppo il marketing è spesso visto come una competenza accessoria. Soprattutto in questi tempi di crisi, invece, è la fortezza che ci può far sopravvivere all’inverno”.

Essere mercato-centrici

“Durante una crisi – spiega Ballarani -, i problemi dei consumatori non spariscono ma semplicemente cambiano. Le persone hanno smesso di mangiare al ristorante ma non hanno smesso di comprare cibo già cucinato.

I ristoranti che prima di tutti sono riusciti ad attrezzarsi per le consegne a domicilio hanno la possibilità di reggere meglio la situazione. Il discorso vale anche per gli acquisti in generale: le persone hanno smesso di comprare nei negozi fisici ma non hanno smesso di comprare online”.

L’importanza dei negozi online

“Se hai una piccola attività commerciale e hai dovuto chiudere il negozio – prosegue il professore – invece di tenere ferma la merce in magazzino, attrezzati per venderla, aprendo quello virtuale. Il settore e-commerce ha avuto un boom del +80%. Per chi si era già attrezzato con un canale di vendita online, oggi può concentrare i suoi sforzi su quel canale. Non si deve pensare al prodotto che si vende, ma si deve restare focalizzati sulle emergenti esigenze del mercato”.



Comunicare con i propri clienti

Importantissimo per l’esperto di marketing è comunicare con i propri clienti. “Se si ha modo di comunicare con i propri clienti attraverso una lista e-mail o una pagina social è il momento di farlo. Cosa si deve comunicare? Se si ha individuato un modo per risolvere un problema nella nuova situazione in cui si trovano, si deve assolutamente comunicarlo. Molti imprenditori che avevano degli eventi dal vivo sono rimasti mercato-centrici (focus sulle nuove esigenze del mercato) e si sono attrezzati per realizzare l’evento in streaming. E l’hanno ovviamente comunicato. Da qui l’importanza di aver costruito nel tempo un modo per poter mantenere un contatto con i propri clienti”.

Continuare a fare pubblicità

“Se proprio non si ha modo di vendere nulla nella nuova situazione, si può continuare a fare pubblicità per quando la situazione sarà tornata alla normalità offrendo, ad esempio, pacchetti scontati per chi compra ora. Le persone non saranno, in questo caso, in giro per le strade ma non sono sparite: sono ancora di più sui canali social. Inoltre, non tutti sono in preda al panico: durante una crisi molte persone sono fiduciose che si possa tornare ad una situazione tranquilla e sono propense ad acquistare beni e servizi in sconto anche per il futuro. E se proprio non si può vendere nulla: si deve comunicare sui propri canali, si deve creare un format interessante, educare ed intrattenere in questo periodo in cui c’è tanto bisogno di sorridere e di passare il tempo. È comunque un investimento in marketing che tornerà utile per quando la situazione sarà tornata alla normalità ed, in ogni caso, farà del bene alla comunità”.

Riorganizzare il lavoro

Secondo Ballarani all’interno di questa strategia, inevitabilmente si deve pensare ad una riorganizzazione del lavoro. “In una crisi – spiega – si può avere un bel problema finanziario dovuto alla mancanza di clienti ma alla presenza costante delle scadenza di pagamento: affitto, dipendenti, etc. Se abbiamo dei dipendenti operativi, possiamo impiegarli in nuove mansioni funzionali a risolvere la nuova situazione di mercato”.

E’ il momento giusto per la formazione

“Se abbiamo dei dipendenti che devono lavorare da casa, dobbiamo essere noi imprenditori ad organizzare al meglio il loro lavoro: può essere il momento giusto per la formazione del personale, per analizzare bene i conti aziendali, per cambiare gestionale, per introdurre nuove procedure o correggere quelle vecchie, per anticiparci un lavoro che avremmo comunque dovuto fare, etc. In questo momento storico, con tutta l’Italia in quarantena, ‘non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti’”.