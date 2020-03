Raggi, approvato progetto nuova fognatura alla Magliana

“Una buona notizia per i cittadini dell’XI Municipio. Abbiamo approvato in Giunta Capitolina il progetto definitivo per la realizzazione di una nuova rete fognaria a via della Magliana, nel quadrante sud di Roma”. Cosi’ su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Abbiamo raccolto le segnalazioni dei residenti nel tratto di strada tra il civico 538-600 e inserito questo intervento nella programmazione di Acea Ato2 – aggiunge – Ora, finalmente anche questo quartiere potra’ avere un adeguato sistema di smaltimento delle acque e nuove caditoie sulla strada. Prosegue cosi’ il nostro lavoro per realizzare nuove reti idriche, fognarie e le infrastrutture necessarie per il territorio e per i cittadini. Nei mesi scorsi – conclude la sindaca – abbiamo dato il via libera ai importanti progetti a Castel Di Guido nel XIII Municipio, in zona Ardeatina e su Via Laurentina nel Comprensorio Torretta. E gli interventi non si fermano”.