Coronavirus, Raggi: Pensiamo di eliminare Cosap per il 2020

“Stiamo riflettendo sull’eliminazione della Cosap, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, per il 2020. Se riusciremo a ripartire questa estate probabilmente avremo voglia di incontrarci all’aperto. Abbiamo pensato di eliminare la tassa per dare un sostegno concreto alle imprese”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un video su Facebook.”E’ una riflessione che deve contemperare alcune esigenze, ad esempio nei mercati, si utilizza il 65% di questa tassa per gli interventi di manutenzione, in tal caso il comune rinuncerà al 35% di sua spettanza”, ha precisato.

Il Campidoglio lavora a questa ipotesi per venire incontro alle difficoltà di tanti bar, ristoranti e locali costretti alla chiusura dalle restrizioni imposte per contenere l’emergenza coronavirus. Oltre a garantire un risparmio immediato alle attività che al momento non possono lavorare, per il Comune la misura avrebbe un’importanza maggiore: quando l’emergenza sarà finita e si potranno riallestire dehors e tavolini all’aperto, i locali della città avranno un costo in meno da sostenere e questo potrà contribuire a far ripartire un settore particolarmente penalizzato.