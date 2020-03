In arrivo decreto per indennizzo partite Iva e stop licenziamenti

Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, ospite di “Circo massimo” su Radio capital, ha sottolineato che nel primo decreto sulle misure economiche, quello da 25 miliardi, “più di 11 miliardi” sono sul tema lavoro. “Il prossimo decreto – ha annunciato – è della stessa cifra con un’attenzione a tutti i lavoratori, quindi ci sarà l’indennizzo per partite Iva e lo stop ai licenziamenti”. Catalfo ha anche aggiunto: “Abbiamo dimostrato di portar avanti un progetto di riforma e lo stiamo continuando a fare. E’ chiaro che in una emergenza del genere siamo in un’Europa unita e dobbiamo affrontare il problema insieme”.

Mentre l’ex presidente dell’Inps Tito Boeri, ospite a “Radio Anch’io” su Rai Radio1, ha fugato i dubbi sulle pensioni, spiegando che “sono un obbligo dello Stato nei confronti di tutte le persone, c’è la garanzia dello Stato italiano – ha rimarcato – che va ben oltre la garanzia dell’Inps”.