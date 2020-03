Piazza Venezia, l’annuncio a scoppio ritardato della Raggi

Il bando è addirittura, del 2017. I lavori sarebbero dovuti partire nel 2018, al costo di oltre 2 milioni di euro. E invece no, nel 2020 segnato dal coronavirus se ne sta ancora a parlare. Dei lavori per il rifacimento di Piazza Venezia e via IV Novembre, autentiche mulattiere di guerra a causa del manto (sampietrini) dissestato. Basta farsi un giro della piazza o qualche metro della via per avere mal di schiena. Ora però, l’ennesimo annuncio del Campidoglio.

“Voglio dare una buona notizia a tutti i cittadini. Anche in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo vanno avanti i cantieri importanti per il futuro di Roma. Diventa realtà il nostro Piano Sanpietrini, il primo progetto sistematico di manutenzione, valorizzazione e risistemazione della pietra simbolo della nostra città. Il primo intervento previsto è a Piazza Venezia, dove l’impresa che si occuperà della manutenzione dei sanpietrini ha già iniziato le prime sistemazioni e la delimitazione dell’area di cantiere in prossimità delle limitrofe piazza d’Aracoeli e piazza di San Marco. È proprio in quest’area che i lavori si concentreranno nella fase iniziale”, ha annunciato la sindaca Virginia Raggi. E “ora questo piano diventa realtà. Tra i prossimi interventi ci sarà quello di via IV Novembre”. Speriamo