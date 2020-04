Regione Lazio, per imprese credito per 500 mln

Cinquecento milioni di prestiti e garanzie per le imprese: e’ quanto e’ contenuto nel pacchetto ‘Regione Vicina’ presentato questa mattina in videoconferenza stampa dalla giunta regionale del Lazio con il governatore Nicola Zingaretti. “Ci sono 100 milioni per prestiti di 10 mila euro ciascuno a tasso zero, distribuiti tramite Artigiancassa – ha spiegato il vicepresidente Daniele Leodori – Il bando sara’ pubblicato il 9 aprile, e al 20 aprile si potranno presentare le domande per erogare i contributi. Questi finanziamenti non dovranno essere restituiti per i primi 12 mesi, e nei successivi cinque anni saranno a tasso zero. Entro il 10-15 maggio saremo in grado di erogare le risorse con procedure veloci a chi ne avra’ diritto”.

Ci sono poi 200 milioni di linee di credito tramite Bei e altri istituti, per prestiti a tasso agevolato dai 10 mila euro in su: “Le aziende ci chiedono liquidita’ immediata per ripartire” ha detto ancora Leodori. C’e’ poi uno stanziamento da definire insieme alla Camera di Commercio: grazie alla sezione Lazio del Fondo Speciale di Garanzia puo’ generare un indotto e liquidita’ fino a 200 milioni di euro”. Nel pacchetto regionale c’e’ anche lo stop ai mutui per 4000 aziende, e lo stop ai rimborsi dei prestiti ottenuti tramite Regione Lazio per 12 mesi, “cosi’ che le aziende siano nelle condizioni di riattivare le proprie attivita’ economiche e tornare poi a restituire i soldi”. Inoltre “sospesi per 60 giorni i termini per i beneficiari dei bandi per gli adempimenti richiesti”. Non ultimo: uno stanziamento di 23 milioni di euro a fondo perduto per gli affitti per i commercianti e gli artigiani che hanno subito una perdita di fatturato a seguito della chiusura dei locali imposta dalle norme nazionali: “Con Camera di commercio – ha concluso Leodori – stiamo definendo le modalita’ di erogazione, e stiamo vedendo se sara’ possibile aggiungere anche risorse loro”.