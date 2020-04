Regione Lazio,stop 3 mesi bollo e due imposte

Siamo stati tra i primi a sospendere la tassa automobilistica, l’Irba (l’imposta sulla benzina per autotrazione, ndr) e l’Iresa (emissione sonora aeroplani civili, ndr). L’Irap? Stiamo valutando se possiamo aggiungere altri settori a quelli gia’ agevolati dall’ultima legge di stabilita’ regionale”. Lo ha detto l’assessora al Bilancio della Regione Lazio Alessandra Sartore, in una videoconferenza stampa sul pacchetto ‘Regione Vicina’. Sartore ha ricordato che la sospensione del bollo auto e’ dal 3 marzo al 31 maggio, mentre per le altre due imposte il periodo e’ marzo-aprile-maggio.

“Al primo giugno – ha aggiunto – valuteremo se per alcune categorie continuare a sospenderla”. Riguardo invece all’Irap “e’ uno dei temi che in questo momento stiamo approfondendo per vedere se possiamo includere altri settori all’interno di quelli che gia’ avevamo messo in manovra con la Stabilita’. Vediamo se riusciamo a inserirne altri. Insieme al vicepresidente Leodori stiamo approfondendo per vedere se si riesce a fare in un modo diverso: invece di individuare altri settori Ateco dare un contributo, magari con le disponibilita’ che ci dara’ il decreto di aprile del governo”.