Ibl Banca: al via rete agenti per quinto stipendio e pensione

Ibl Family – societa’ controllata al 70% da Ibl Banca e partecipata da Tecnocasa Holding – vara il progetto di una rete agenti dedicata e specializzata in particolare nei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione identificata dal marchio Ibl Family Rete Quinto.

Lo si legge in una nota secondo cui nel 2020 la societa’ punta ad arrivare a 75 partner complessivi aggiungendo agli attuali 60 mediatori e agenti i nuovi ingressi nella neonata rete. Ibl Family, che e’ entrata a far parte del Gruppo Bancario Ibl Banca a marzo 2019, e’ gia’ operativa sul territorio nazionale tramite collaborazioni con mediatori e agenti e ha portato a segno nel suo primo anno di attivita’ un risultato in crescita del 100% rispetto all’anno precedente, con una produzione di circa 164 milioni di euro nel settore della cessione del quinto lavorando e finalizzando circa 6.000 pratiche.

Oscar Cosentini, Amministratore Delegato di IBL Family:“Lo sviluppo impresso a IBL Family è il risultato di un progetto di riorganizzazione e di un nuovo modello di business, introdotto avvalendoci anche dell’esperienza del Gruppo IBL Banca di cui facciamo parte. I tempi sono maturi per aprire un nuovo capitolo con la creazione di una rete specializzata nei prestiti con cessione del quinto dello stipendio e della pensione”.

“Nel corso di quest’anno l’obiettivo è reclutare 15 nuovi agenti per la nuova IBL Family Rete Quinto. Una scelta coraggiosa anche dato il particolare momento che stiamo tutti vivendo e che impone stringenti limitazioni nel lavoro degli agenti. La nostra attività, seppure nel rispetto della normativa e delle necessarie misure di sicurezza, non si ferma e puntiamo in questo modo anche ad esprimere solidarietà e vicinanza alla nostra rete” ha dichiarato Gianluca Iorio, Direttore Commerciale di IBL Family.