Roma: rimozione sampietrini da centro, parte via IV Novembre

E’ partito questa mattina, in una Roma deserta a causa delle misure di prevenzione della diffusione del coronavirus, il cantiere per rimuovere i sampietrini e sostituirli con l’asfalto in via IV Novembre, la strada che porta da via Nazionale alla centralissima piazza Venezia. Un cantiere atteso da anni soprattutto da motociclisti e scooteristi. Si tratta del primo degli interventi programmati dal Campidoglio per la sostituzione della pavimentazione di alcune strade del centro storico, dal vecchio selciato in porfido pensato per le carrozze nell’Ottocento caratteristico del centro di Roma ad un piu’ funzionale manto in asfalto.

L’intervento, finanziato con 1,5 milioni di euro, doveva essere realizzato in occasione del Giubileo della Misericordia che si e’ concluso a dicembre 2016, ma i lavori hanno subito numerosi rallentamenti per vicende burocratiche. Il cosiddetto piano sampietrini varato dalla giunta di Virginia Raggi prevede la rimozione del selciato da alcune strade del centro e la sua ricollocazione in delle piazze pedonali.