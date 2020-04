Raggi, consegnato progetto tram Termini-Tor Vergata

“Anche in questi giorni di emergenza il lavoro sulle opere importanti e utili per la citta’ va avanti a pieno ritmo. Abbiamo appena consegnato al ministero delle Infrastrutture il progetto della futura linea tram Termini-Giardinetti-Tor Vergata per confermare i fondi necessari alla sua realizzazione”. Cosi’ su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Grazie all’impegno degli uffici di Roma Capitale e delle sue aziende partecipate, lo abbiamo completato prima del previsto con le modifiche richieste dal ministero – aggiunge – Il progetto e’ noto: l’attuale ferrovia Termini-Centocelle diventera’ una vera e propria linea tranviaria veloce, la nuova metrotranvia ‘G’. Sara’ prolungata e ristrutturata per garantire un collegamento rapido e diretto tra la stazione Termini, la linea C e l’universita’ di Tor Vergata. Sara’ un’infrastruttura importante per chi deve raggiungere il Policlinico, l’ateneo e le aree commerciali. In questo modo – conclude Raggi – potremo ottenere i finanziamenti e portare avanti un progetto utile e funzionale, che migliorera’ la vita di tanti cittadini e utenti del trasporto pubblico”.