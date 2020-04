Campidoglio, al lavoro su misure sostegno settore edilizio

“Sospensione di tutti i versamenti relativi agli oneri di urbanizzazione, di costo di costruzione e differimento dei pagamenti per tutti i titoli che prevedano rateizzazioni. Sono gli indirizzi contenuti nella memoria di Giunta approvata che punta a individuare le coperture finanziarie, per rendere tale provvedimento applicabile dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica”. Lo comunica il Campidoglio.

“Un indirizzo importante in questo momento che ha come obiettivo l’applicazione di misure necessarie per agevolare e sostenere il comparto edilizio, le imprese che operano nel settore delle costruzioni edili e i cittadini che devono provvedere ai versamenti degli oneri di urbanizzazione e legati ai procedimenti edilizi”, dichiara l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale Luca Montuori. “Per questo – prosegue – Roma Capitale e l’Assessorato stanno varando misure settoriali atte a mitigare gli effetti negativi e gli impatti economici per i cittadini e i comparti produttivi al fine di delineare una strategia organica di sostegno e rilancio complessivo”.