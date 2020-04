Roma: Raggi, al via lavori rifacimento via Ostiense

“Dopo i lavori completati nei giorni scorsi sulla via del Mare, stiamo riqualificando un’altra arteria di traffico fondamentale nel quadrante sud di Roma. Si tratta di via Ostiense, con le prime lavorazioni che sono iniziate nel tratto tra via di Malafede e viale di Castel Porziano”. Cosi’ su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Nelle settimane scorse – aggiunge – il traffico limitato sulle strade ha consentito di velocizzare e, in molti casi, anticipare tanti cantieri che erano previsti nei prossimi mesi. Ora, durante le diverse fasi dei lavori cercheremo di arrecare il minor disagio possibile ai cittadini istituendo un senso di traffico alternato fino al termine delle operazioni. Il dipartimento Lavori Pubblici coordinera’ gli interventi di rifacimento dell’asfalto – prosegue Raggi – Non si tratta di un semplice restyling, ma di una manutenzione straordinaria attesa da molti anni. Oltre al nuovo manto stradale e’ prevista la potatura della vegetazione ai bordi della carreggiata per migliorarne la visibilita’. Al termine dei lavori sulla sede stradale sara’ riqualificata anche la segnaletica orizzontale e verticale. Con #StradeNuove – conclude la sindaca – vogliamo continuare a investire sulla sicurezza dei cittadini, con risorse e progetti innovativi sulle infrastrutture di Roma”.