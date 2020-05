Acea: rinnovo cda in continuità, confermata Castelli presidente

Rinnovo dei vertici all’insegna della continuita’ per Acea. Il Comune di Roma, azionista di controllo con il 51% ha deciso di confermare l’attuale presidente Michaela Castelli, che sara’ chiamata a ricoprire il medesimo ruolo per il prossimo triennio, scegliendo di designare come nuovo amministratore delegato Giuseppe Gola, l’attuale cfo, per prendere il posto di Stefano Donnarumma scelto da Cdp per la poltrona di Terna. Lo si legge nelle liste, presentate dagli azionisti per il rinnovo delle cariche sociali in previsione dell’assemblea che si svolgera’ il prossimo 29 maggio, pubblicate da Acea sul proprio sito Web.

La scelta di Gola, indicato dall’azionista di maggioranza, condivisa da tutti gli azionisti, e’ all’insegna della totale continuita’ (rappresentata pure dalla conferma di quasi tutto il cda) con la governance precedente. Giuseppe Gola, uomo di mercato che ha ricoperto ruoli in aziende come Enel e Wind, e’ stato infatti sempre al fianco dell’ad Donnarumma in tutti i passaggi che hanno caratterizzato la gestione di quest’ultimo triennio del Gruppo Acea.