Ibl Banca: donati 80.000 euro a 2 onlus

Il Gruppo Ibl Banca ha attivato al suo interno una raccolta fondi con la partecipazione del personale che ha donato l’equivalente di 2.592 ore lavoro alla Fondazione Banco Alimentare Onlus e l’Altra Napoli Onlus. L’importo raccolto e’ stato raddoppiato con una donazione da parte degli azionisti della Banca e dei consiglieri delle societa’ del gruppo. L’intera somma pari a 80.000 euro e’ stata devoluta a Fondazione Banco Alimentare Onlus (60.000 euro), che opera a livello nazionale, e all’Altra Napoli Onlus (20.000 euro), attiva sul territorio partenopeo, per sostenere persone e famiglie che si trovano a fronteggiare, oltre all’emergenza sanitaria, l’emergenza economica che sta via via facendosi piu’ stringente per molti.

“Il Gruppo ha dimostrato una capacita’ di reazione immediata di fronte all’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, sia al proprio interno che verso l’esterno. Il senso di comunita’ si conferma un valore fondante della nostra realta’ e in questo frangente apprezziamo una volta di piu’ la coesione, la collaborazione costruttiva e il senso di responsabilita’ da parte di tutto il personale con cui abbiamo avviato quest’iniziativa di solidarieta’ a favore di fondazioni che operano direttamente sul territorio”, ha dichiarato Mario Giordano, a.d. di Ibl Banca.

“Grazie al sostegno di Ibl Banca -ha spiegato Ernesto Albanese, Presidente de L’Altra Napoli Onlus -riusciremo a portare avanti la nostra campagna, #Invisibili, dedicata alle famiglie piu’ fragili di Napoli, che piu’ di tutte stanno pagando il prezzo di questa emergenza sanitaria. Insieme le accompagneremo anche nei prossimi mesi, fino a che la non si ritornera’ alla normalita’. Solo con un forte senso di responsabilita’ e comunita’ riusciremo ad uscire fuori da questa situazione”.

“Siamo grati al Gruppo Ibl Banca, le sue persone e i dirigenti che, in questa situazione di emergenza e nella prospettiva dell’aggravarsi della crisi economica, hanno voluto dimostrare attenzione ai bisogni di tanti concittadini che Banco Alimentare raggiungera’ attraverso le 7500 strutture caritative accreditate”, ha affermato Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus.