Raggi, al via da Eur piano 150 km nuove ciclabili

Il nostro piano straordinario di 150 chilometri di piste ciclabili per la Fase 2 sta prendendo forma. Oggi abbiamo dato il via ai lavori nel quartiere Eur per la realizzazione del primo itinerario. Incentiviamo cosi’ una mobilita’ sempre piu’ sostenibile e integrata, una valida alternativa all’auto privata anche in questo periodo cosi’ delicato della ripartenza”. Cosi’ su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“La nuova ciclabile dell’Eur – aggiunge – partira’ da piazzale Cina e si snodera’ su un percorso di 3,8 chilometri, proseguendo su viale della Grande Muraglia, via Fiume Bianco e viale dell’Oceano indiano, per poi arrivare fino a viale Egeo. Una volta completato il primo cantiere proseguiremo in tempi rapidi con altre ciclabili come il prolungamento della pista gia’ esistente su via Tuscolana, da piazza Cinecitta’ a Largo Brindisi, e la nuova corsia da piazza dei Giureconsulti fino a Porta Cavalleggeri. E ancora il prolungamento della ciclabile su via Nomentana, fino a piazza della Repubblica, e i nuovi itinerari da piazza Pio XI a Colli Portuensi e da Fonte Laurentina a viale Cristoforo Colombo. Per la Capitale abbiamo in programma 150 km di nuove ciclabili transitorie su vie principali e percorsi strategici – conclude Raggi – cosi’ da creare una rete sempre piu’ interconnessa, in linea con quanto previsto nel nostro Piano urbano per la mobilita’ sostenibile”