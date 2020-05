Fase 2: Regione Lazio, piano per sport e famiglie da 5,2 mln

Dalla Regione Lazio arriva un Piano Sport da 5,2 milioni per associazioni sportive dilettantistiche e famiglie. A presentarlo questa mattina in videoconferenza stampa il governatore Nicola Zingaretti nell’ambito del pacchetto ‘Regione Vicina 2′. “Sono ottimista – ha commentato – perche’ ci sara’ nei prossimi mesi una grandissima voglia di sport, ma andra’ praticato in sicurezza e in strutture che nel frattempo non saranno fallite”.

Quattro le misure principali: la prima e’ il sostegno agli affitti per le associazioni sportive con contributi fino al 40% a fondo perduto (2 milioni di euro), oltre all’abbattimento fino all’80% dei canoni di locazione negli edifici Ater e le riduzioni sui canoni di concessione nelle aree demaniali.

Secondo punto il sostegno straordinario per manifestazioni e attivita’ ordinaria delle Asd con contributi fino a 5 mila euro, sostegno per ripresa attivita’, compresi oneri di gestione, utenze e interventi di sanificazione: e’ previsto il finanziamento di circa 240 progetti (1,2 milioni).

Terzo punto i buoni sport per le famiglie destinato a ragazzi e over 65 con un reddito familiare Isee fino a 20 mila euro: per i minori tra i 6 e i 17 anni previsto un contributo di 400 euro, per le persone di eta’ superiore ai 65 anni un contributo di 300 euro (1,2 milioni di euro).

Ultima iniziativa i voucher sport per i ragazzi under 26: 8000 voucher da 100 euro per garantire la pratica sportiva under 26 di famiglie in difficolta’ economica, validi dalla data di emissione e fino al 31 dicembre 2020. La misura e’ diretta ai giovani e ai possessori di Lazio Youth Card.