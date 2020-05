Proseguono i lavori per passerella pedonale tra metro B e C

Non si fermano i lavori – anche in notturna -per la realizzazione della passerella pedonale che collegherà la metro B Colosseo con la nuova stazione della linea C Fori Imperiali.

“Ieri notte – spiega la sindaca Raggi in un post su Facebook – è iniziata la posa della struttura di collegamento, che servirà per il passaggio fra le due stazioni. Sono cantieri che non si sono mai fermati, nonostante l’emergenza sanitaria. Stiamo completando un’opera di mobilità fondamentale per Roma, che unirà le periferie con il centro della nostra città a vantaggio di tutti i cittadini”.