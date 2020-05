Stop talpe Metro C in attesa Comune

Da circa 2 mesi il consorzio Metro C attende che il Campidoglio realizzi una delibera che consenta di far andare avanti i lavori di prosecuzione dell’opera verso piazza Venezia. Partito a fine 2007 il cantiere ha realizzato finora 22 fermate, entrate progressivamente in funzione dal 2014, mentre altre 2 (Amba Aradam e Colosseo) sono attualmente in corso di realizzazione. Ora le talpe che scavano le gallerie per proseguire il tracciato sono ferme sotto a via dei Fori Imperiali a 240 metri da piazza Venezia, vengono accese ogni giorno come forma di manutenzione ma non possono proseguire in assenza di una decisione del Campidoglio.

Vista l’emergenza Covid-19, l’ad di Metro C ScpA Fabrizio Paolo Di Paola ha voluto ringraziare le maestranze per l’impegno profuso nel portare avanti il cantiere in questa fase. “Voglio esprimere la mia personale gratitudine a tutti gli operai, impiegati e dirigenti della Metro C, al personale delle societa’ affidatarie e sub-affidatarie, ai fornitori, alle organizzazioni sindacali ed ai medici del lavoro. Con grande senso di responsabilita’ e coraggio hanno continuato a svolgere il proprio lavoro in un periodo drammatico della storia del nostro paese. Se la realizzazione di quest’opera, una delle pochissime in Italia, non si e’ fermata e’ tutto merito vostro”, scrive il manager nella newsletter periodica dell’azienda.