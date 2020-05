Fase 2, Federlazio: negozi aperti la domenica, bene Raggi

“Accogliamo molto favorevolmente la nuova ordinanza firmata dal Sindaco di Roma Capitale, Virginia Raggi, che consente l’apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive di Roma anche la domenica”. Così il Direttore Generale della Federlazio, Luciano Mocci. “Abbiamo insistito nei giorni scorsi in questa direzione – spiega – perché riteniamo che avere la possibilità di spalmare le aperture in 7 giorni, consenta una migliore gestione dell’afflusso della clientela e quindi una maggiore sicurezza relativamente alla possibilità di contagio. Inoltre, trattandosi del giorno settimanale dove si registrano notoriamente picchi di attività, lavorando la domenica gli esercenti avranno maggiori possibilità di guadagno. Un ringraziamento doveroso al Sindaco Raggi per aver dimostrato sensibilità e spirito di concertazione” conclude.

Fiepet confesercenti e’ soddisfatta “solo parzialmente” dall’ordinanza emessa dal sindaco di Roma Virginia Raggi sugli orari per le gelaterie, pasticcerie e pizzerie al taglio. Lo afferma in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti. “Avevamo chiesto, insieme all’Associazione italiana gelatieri, di prolungare l’orario fino a sera anche negli altri giorni della settimana e non solo la domenica ma l’amministrazione capitolina ha preferito fare diversamente. Solo per senso di responsabilita’ non facciamo polemiche ma e’ evidente che cosi’ non si aiuta il comparto food e la filiera agroalimentare legata ai laboratori artigianali, gia’ ampiamente penalizzati in questi due mesi e mezzo dai Dpcm del premier Conte che ha equiparato, sbagliando, gelatiere, pasticcerie e pizzerie al taglio ai ristoranti che effettuano il servizio di somministrazione. Fiepet confesercenti auspica che la sindaca Raggi riveda l’ordinanza ampliando gli orari fino a sera gia’ per la fine di maggio e i primi di giugno”, conclude Claudio Pica.