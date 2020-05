Fase 2: Raggi, servono 700 mln o tagli a servizi

“Abbiamo fatto un conteggio, a Roma servono circa 700 milioni di euro. Se non arriveranno risorse si dovra’ tagliare qualche servizio”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi parlando a ‘Timeline’ su SkyTg24, interpellata in merito a minori introiti del Campidoglio durante il lockdown e nella Fase 2.

“Noi abbiamo lavorato bene sui bilanci, altro che quelli che dicevano ‘Roma ladrona’ – ha aggiunto – e ora siamo in grado di avere risorse del Comune, circa 400 milioni di euro, da poter spendere per ripartire che pero’ sono vincolate dalle norme di stabilita’. Sto facendo una battaglia assieme ai colleghi dell’Anci per chiedere di sbloccare queste risorse”.

“Nelle prossime ore approvero’ un provvedimento per consentire a bar e ristoranti per espandersi ancora di piu’ con i tavoli all’esterno visto che ne avranno di meno a disposizione all’interno. Stiamo mettendo delle piccole prescrizioni per evitare che si arrivi con i tavolini dentro alla Fontana di Trevi”, ha poi detto la sindaca di Roma. “All’esterno si possono garantire delle distanze – ha aggiunto – che all’interno non e’ possibile rispettare. Abbiamo necessita’ di aiutare il piu’ persone queste persone che fanno del bene alla nostra citta’”.