Bonus affitto, chiuso il bando: a Roma oltre 49mila domande

Si è chiuso l’avviso pubblico per il Bonus affitto 2020. Dal 27 aprile al 18 maggio le famiglie in difficoltà per l’emergenza coronavirus hanno presentato richiesta per il contributo straordinario: sono arrivate oltre 49.000 domande, poco più di 44.000 online e circa 5.000 cartacee.

Come da delibera della Regione Lazio 176/2020, entro 45 giorni dalla sua pubblicazione verrà inviato il numero esatto di domande protocollate alla Regione Lazio, che dovrà comunicare a Roma Capitale l’entità del contributo da attribuire ai beneficiari, che comunque non potrà essere superiore al 40% dei canoni d’affitto di tre mensilità 2020. In attesa di questa determinazione, il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative è già al lavoro sulle domande ricevute per arrivare all’erogazione nel più breve tempo possibile.