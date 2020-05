IBL Banca lancia piattaforma di intrattenimento online per dipendenti

IBL Banca lancia per gli oltre 700 dipendenti del Gruppo una serie di attività online di intrattenimento, culturali e legate al benessere psicofisico che rientrano nel programma IBLforYou.

Una iniziativa che in questo periodo di restrizioni legate all’emergenza sanitaria sostituisce i normali appuntamenti che coinvolgono i dipendenti nel corso dell’anno quali corsi, visite guidate a mostre e luoghi di particolare valoro storico e artistico, iniziative ludico sportive per la famiglia.

La piattaforma online di IBLforYou, con fruizione gratuita, prevede video incontri, con l’intervento di esperti nei diversi ambiti, su argomenti e tematiche di vario genere. Si va dalle “Pillole d’arte”, alle lezioni di Pilates posturale, dai laboratori didattici riservati ai figli dei dipendenti alla riflessione sul particolare momento storico che stiamo vivendo e al potenziamento delle soft skills personali tramite webinair con mental coach e psicologi.

In parallelo il Gruppo IBL Banca ha avviato dall’inizio dell’emergenza coronavirus diverse iniziative a tutela dei dipendenti e della clientela mettendo in atto misure di auto prevenzione e di sensibilizzazione.

Attualmente, circa il 50% del personale del Gruppo sta proseguendo la propria attività professionale tramite telelavoro, mentre l’operatività delle filiali è garantita tutti i giorni della settimana su appuntamento e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità. Sono stati inoltre potenziati i servizi a distanza per rispondere alle esigenze dei clienti evitando loro spostamenti.

“In questa situazione di emergenza sanitaria la nostra priorità è stata l’immediata adozione di tutte le misure di sicurezza a tutela dei nostri dipendenti e dei clienti, continuando a garantire al contempo l’operatività della banca. Oltre a ricorrere al telelavoro, abbiamo ulteriormente implementato modalità a distanza per le attività formative e non solo. Anche il programma IBLforYou si è trasformato in un’occasione di incontro e intrattenimento on line per i dipendenti, le nostre risorse più preziose, e per le loro famiglie, per confermare il senso di vicinanza e continuare a vivere insieme esperienze che pongono al centro la persona” ha spiegato Giuseppina Baffi, Responsabile Risorse Umane e Relazioni Istituzionali di IBL Banca.