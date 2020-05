Raggi, continua battaglia contro svuotacantine

Una persona e’ stata fermata a Roma dal Nucleo ambiente e decoro della Polizia locale mentre con un furgoncino pieno di rifiuti ferrosi in una centralissima via della Capitale buttava materiali nei cassonetti stradali. “Si tratta dell’ennesimo svuotacantine che stava buttando chili di materiali di ogni tipo all’interno dei cassonetti stradali – scrive in un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma -. E’ l’ennesimo episodio della battaglia che la nostra amministrazione sta portando avanti nei confronti di questi criminali ambientali. Spesso organizzate in vere e proprie associazioni, questi ‘zozzoni’ offrono di svuotare le cantine dei cittadini romani per pochi euro o, a volte, in modo completamente gratuito.

Dopo aver venduto la merce di valore che trovano, pero’, svuotano tutto per strada, creando anche micro-discariche abusive. Chiaramente chi sbaglia e’ soprattutto chi si rivolge a questi signori – aggiunge Raggi – per un servizio che Ama svolge in modo del tutto gratuito. Per i rifiuti ingombranti come televisori, frigoriferi e mobili, basta chiamare lo 060606 e prenotare il ritiro al piano stradale: un metodo civile, rispettoso dell’ambiente e del decoro della nostra citta’.

In alternativa, si possono gettare gli ingombranti nelle isole ecologiche gestita dalla nostra azienda per la raccolta dei rifiuti e presenti nei Municipi. Grazie all’impegno di Ama e della Polizia locale – conclude Raggi – stiamo incrementando i controlli in tutte le zone della citta’ e le multe, molto salate, si faranno sentire. Voi cittadini dateci una mano: se vedete comportamenti del genere, non abbiate paura e rivolgetevi alle forze dell’ordine per denunciare.”