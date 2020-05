Regione lancia Laziolab: idee e progetti per sostenere la crescita

La Regione Lazio lancia Laziolab un laboratorio per individuare idee e definire progetti innovativi al sostegno e alla crescita delle imprese e dell’occupazione attraverso sei tavoli tematici, composti da esperti, tecnici e accademici delle università del Lazio che – gratuitamente – individueranno i settori di interventi prioritari nei quali la Regione potrà investirà risorse proprie ed europee.

L’obiettivo è di favorire il riposizionamento competitivo del Lazio nella cosiddetta Fase 4 e gettare le basi della nuova programmazione 2021-2027 della Regione. Il progetto si svilupperà in sei tavoli tematici: sei sottogruppi trasversali ai diversi settori produttivi e funzionali a sostenere sia la competitività dei singoli che dell’intero sistema economico regionale.

Nello specifico i tavoli si occuperanno di:

SOSTENIBILITÀ E RESILIENZA – per valorizzare l’economia circolare, smart city, bioeconomia e imprese green

DIGITALIZZAZIONE – per assumere i nuovi modelli di industria 4.0 e del capitalismo digitale e favorire la creazione di una nuova infrastruttura digitale

INFRASTRUTTURE E LOGISTICA – per individuare le priorità su cui rilanciare un elemento essenziale e propedeutico allo sviluppo economico e alla attrattività economica del territorio.

SEMPLIFICAZIONE – per immaginare un nuovo rapporto tra imprese e pubblica amministrazione, in termini di procedure autorizzative, agevolazioni fiscali, finanziamenti alle imprese e insediamento di progetti imprenditoriali.

INNOVAZIONE, RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO – per costruire un efficace rapporto tra ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, favorendone le ricadute sul tessuto produttivo e valorizzando la dotazione di capitale umano e del sapere diffuso di cui il Lazio è protagonista

GOVERNANCE E STRUMENTI – come attrezzarsi per riuscire ad attivare in maniera rapida, efficace e pervasiva le politiche di sostegno allo sviluppo che saranno individuate e perseguite nel corso dei prossimi anni.

I risultati di ogni sottogruppo contribuiranno a definire una proposta organica e complessiva di interventi, con misure e progetti concreti, scadenze, costi e tempistiche, utili alla Regione per costruire il Lazio che verrà.