Il Comune dichiara guerra a topi e zanzare con 6 milioni

Sei milioni di euro per dichiarare guerra senza quartiere a topi e zanzare. Al Comune di Roma hanno preso molto seriamente la questione, al punto da mettere sul piatto la bellezza di 6 milioni di euro. Scadrà infatti il prossimo 7 luglio il bando avente per oggetto “il servizio integrato concernente gli interventi di derattizzazione, di contrasto a tutte le specie di Culicidi (zanzare), di disinfestazione contro altri artropodi infestanti e di controllo delle specie ornitiche sinantrope nel territorio di Roma Capitale, per il periodo di tre anni”.

Con l’arrivo del caldo si materializzano ogni anno nella Capitale, nugoli di zanzare pronte a colpire. E c’è da scommettere che con la seppur lenta ripresa delle attività, anche i roditori piano piano si rifaranno avanti. Non è la prima volta d’altronde che Roma ha a che fare con i topi. Clamorosi il caso, un anno fa, dei roditori morti al cinema Barberini. E che dire delle colonie, scrisse Repubblica, vicino la metro Cipro-Musei Vaticani? Allora si parlò di un bando di 3 milioni in tre anni. Oggi la cifra pare raddoppiata. E pensare che proprio nel 2019 il Pd denunciava l’assenza di un bando per i topi da due anni.