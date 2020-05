Raggi, Ztl aperte h24 fino al 30 agosto

Resteranno aperte fino al 30 agosto 2020 le Zone a traffico limitato di Roma. Secondo quanto si apprende, la Sindaca di Roma Virginia Raggi firmera’ un’ordinanza per la proroga di questa misura.

Una scelta che va nella direzione di favorire la ripresa economica di negozianti e commercianti.

“Siamo rovinati, non gira nessuno per il centro, andiamo in rovina. Voi pensate alle biciclette invece di venire sul territorio. Con le regole della nuova delibera siamo rovinati”. Cosi’ un gruppo di commercianti? dell’Associazione del Rione Trevi ha protestato a margine della presentazione del nuovo servizio di monopattini a Fontana di Trevi rivolgendosi alla sindaca Virginia Raggi. Cio’ che chiedono e’ maggior pulizia del Rione ma soprattutto la riapertura, almeno per fasce orarie, della Ztl. I negozianti si sono poi riuniti in una piazzetta lungo via del Lavatore, a pochi metri dalla Fontana. “Qui – ha spiegato Cristina Cecere – ci sono tre generazioni di commercianti in ginocchio. Loro parlano di ripartenza ma il centro non ne ha: noi campiamo di turismo, bisogna riportare qui i romani. Forse la ripartenza sara’ per il 2021 e nel frattempo che fanno le famiglie? E le tasse, i dipendenti?”. I commercianti lamentano scarsa igiene delle strade (“lo facciamo noi senno’ non lo fa nessuno”), poca sicurezza specie la sera: “C’e’ spaccio di droga, la vendita di borse contraffatte. Siamo circondati e nessuno e’ venuto ad accertarsene – ha aggiunto – Siamo stati al buio tre mesi e solo ieri sera hanno riacceso i lampioni perche’ veniva la sindaca”. L’Associazione dei commercianti di Trevi conta una trentina di iscritti e solo 6 sono riusciti ad aprire, di cui tre ristoranti. Ma anche chi ha riaperto “non si pensi che ha lavorato”. Per il12 e 13 giugno i negozianti organizzeranno un evento culturale “per riportare qui i romani”: ci saranno delle guide turistiche che spiegheranno le bellezze del rione, anche i commercianti organizzeranno delle iniziative cosi’ da portare anche un po’ di aria all’attivita’ economica.