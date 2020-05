Raggi, contro ‘zozzoni’ linea dura e fototrappole

“Abbiamo dichiarato guerra agli zozzoni che abbandonano i rifiuti in strada e che a volte creano micro-discariche abusive. Poi ci sono gli svuotacantine abusivi, che prendono la parte su cui possono fare ricavo e il resto lo buttano illecitamente. C’e’ il pendolarismo dei rifiuti, e contro questo fenomeno ho firmato una ordinanza, fino ad arrivare alle associazioni criminali, che sullo sversamento illecito e i roghi tossici fanno business sulla nostra salute”. Cosi’, nel corso di una conferenza stampa in Campidoglio, la sindaca di Roma Virginia Raggi presentando l’operazione #Scaricalincivile contro gli “zozzoni e gli incivili” che sporcano la citta’.

La sindaca, a fronte del rilevato aumento dell’abbandono illecito di rifiuti con la Fase 2, ha chiesto di rafforzare i controlli svolti dai gruppi territoriali e dal Nucleo Ambiente e Decoro (Nad) della Polizia Locale. “Ci sono aspetti che sconfinano nel penale – ha detto ancora – Il Nad lavora h24 facendo appostamenti e usando anche fototrappole: non vi diro’ quante e dove sono”. I dati diffusi dal Campidoglio indicano che tra 2019 e 2020 grazie a questa tecnologia sono stati firmati circa 2.400 verbali (sui 4.000 per reati di tipo ambientale), sequestrati 50 automezzi utilizzati per sversamenti illegali ed elevato sanzioni per circa 600 mila euro.

Raggi ha voluto ringraziare la procura, che indaga sui risvolti piu’ gravi e criminali dello sversamento illecito dei rifiuti, ma anche “i cittadini che ci mandano segnalazioni. Non si tratta di essere delatori ma di denunciare comportamenti criminali che offendono la nostra citta’. Non possiamo permettere che deturpino la citta’ e l’ambiente, per questo lavoriamo in modo serrato. Abbiamo firmato anche una ordinanza contro l’abbandono di mascherine e guanti. Chi ama Roma la rispetta”. Raggi ha mostrato anche due video sull’attivita’ anti-zozzoni portata avanti in questi giorni: “Sono immagini che fanno male e danno uno schiaffo in faccia ai romani, che offendono” le ha commentate. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche la delegata della sindaca ai rifiuti Valeria Allegro, il consigliere di Roma Capitale Roberto Di Palma e il funzionario responsabile del Nad Giancarlo Cori.