Raggi, rinvio pagamenti affitti per aiutare commercianti

“Abbiamo approvato in Giunta una delibera che rinvia al 30 giugno il pagamento degli affitti dovuti a Roma Capitale. Un provvedimento pensato per venire incontro alle necessita’ dei commercianti e delle attivita’ produttive, per aiutarli ad affrontare la ripartenza dopo l’emergenza coronavirus”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. “Dopo essere gia’ intervenuti per le scadenze di aprile e maggio ora, con questa ulteriore proroga, rimandiamo i pagamenti senza l’applicazione di alcun interesse per un totale di tre mesi, a favore di chi opera negli stabili di proprieta’ del Comune – ribadisce Raggi -. Ringrazio l’assessora al Patrimonio Valentina Vivarelli per lavorato questa soluzione. Insieme riusciremo a ripartire, stando vicini ai piccoli imprenditori e ai cittadini di Roma”.

