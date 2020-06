Lazio: Zingaretti annuncia piano di investimenti da 2 miliardi

Un piano di investimenti per due miliardi con duemila cantieri da attivare in Regione nei prossimi mesi: 400 per un controvalore di 270 milioni gia’ entro giugno. E’ il programma di investimenti annunciato stamattina dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Le principali aree di intervento saranno viabilita’, ferro e mobilita’ sostenibile. Si lavorera’, inoltre, per la riqualificazione e il rafforzamento del patrimonio Ater e su opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella citta’ di Roma (Piani di Zona). Inoltre, ha spiegato Zingaretti, grazie al nuovo ecobonus del Governo, il Lazio e’ pronto a cogliere l’opportunita’ della riconversione green di tutto il patrimonio Ater con cantieri in 80.000 alloggi per circa 4,8 miliardi di euro.

La quota maggiore di investimenti riguardera’ le infrastrutture, cui il piano destina circa 800 milioni. In particolare saranno realizzate 16 ciclovie. Piu’ di 600 milioni saranno utilizzati per il potenziamento, il completamento o il ripristino di ferrovie, stazioni o metropolitane. Altri 50 milioni andranno alle opere infrastrutturali e viarie per la Ryder Cup di Guidonia, mentre per quanto riguarda le strade partiranno 125 cantieri per oltre 140 milioni. Entro la fine dell’anno verranno aperti 79 cantieri Ater grazie a un investimento di circa 140 milioni, mentre piu’ di 50 milioni saranno utilizzati per 9 interventi di urbanizzazione primaria e secondaria (piani di zona) in cinque municipi di Roma. Altri 248 interventi per 140 milioni di euro riguarderanno opere relative a difesa del suolo, risorse idriche, consorzi bonifica e trattamento rifiuti.