Lazio, oltre 6 mila domande per bonus turismo

Si sono chiusi venerdi’ scorso, alle ore 16, i termini per la presentazione delle domande per richiedere il bonus a fondo perduto che la Regione Lazio ha stanziato a favore di Alberghi, B&B, case vacanze, guest house, campeggi, agenzie di viaggio e tour operator del territorio regionale.

“Con uno stanziamento straordinario di 20 milioni di euro a totale copertura degli aventi titolo – dichiara l’assessora regionale al Turismo e Pari Opportunita’, Giovanna Pugliese – la Regione Lazio e’ stata la prima regione italiana a erogare contributi a fondo perduto con l’obiettivo di dare un sostegno concreto al riavvio della stagione turistica per quelle realta’ che hanno sofferto un fermo pressoche’ totale per oltre tre mesi e che si avviano ora ad una ripartenza che non appare ne’ facile ne’ rapida”. Pugliese riferisce quindi che “le domande presentate” per le 3 diverse misure previste “hanno superato quota 6.280, un risultato importante. La modalita’ di richiesta, estremamente semplificata e basata integralmente su autocertificazione attraverso un modulo online, ha consentito una rapida acquisizione delle domande. Gli uffici dell’Agenzia Regionale per il Turismo, in stretto raccordo con la Direzione bilancio, stanno gia’ provvedendo alla preparazione dei mandati di pagamento e nelle prossime settimane contiamo di liquidare i primi titolari”.