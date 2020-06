Raggi: Comune aderisce con 500mila euro a Fondo Papa Francesco

“Le parole di Papa Francesco ci indicano la strada da seguire per non lasciare indietro chi è più in difficoltà dopo quest’emergenza sanitaria. Accogliamo con favore l’appello del Santo Padre: è fondamentale che le istituzioni collaborino per supportare, soprattutto in questo momento così delicato, le fasce più deboli e fragili. Roma dall’inizio dell’emergenza ha messo in campo diverse misure e iniziative per rimanere vicino agli ultimi. Ora, aderendo a questo progetto facciamo un ulteriore passo in questa direzione: non lasceremo indietro nessuno”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi dopo l’annuncio di Papa Francesco dell’istituzione del Fondo Gesù Divino Lavoratore.

Il nuovo Fondo nasce con l’obiettivo di sostenere economicamente le persone più provate dalla crisi, in particolare “per coloro che rischiano di rimanere esclusi dalle tutele istituzionali e che hanno bisogno di un sostegno che li accompagni, finché potranno camminare di nuovo autonomamente”.Il pensiero del Pontefice va soprattutto alla grande schiera dei lavoratori giornalieri e occasionali, a quelli con contratti a termine non rinnovati, ai lavoratori pagati a ore, agli stagisti, ai lavoratori domestici, ai piccoli imprenditori, ai lavoratori autonomi o dei settori più colpiti e del loro indotto: “Molti sono padri e madri di famiglia che faticosamente lottano per poter apparecchiare la tavola per i figli e garantire ad essi il minimo necessario”, osserva.L’immagine è suggetiva e molto concreta: “Vorrei veder fiorire nella nostra città la solidarietà ‘della porta accanto'”, scrive. Il cardinale De Donatis si dice “profondamente grato” al Papa: “Nella lettera traspare tutto l’amore e la sollecitudine che il nostro Vescovo non cessa di dimostrare verso gli uomini e le donne della nostra città. Sono sicuro che insieme alle istituzioni – a cominciare dalla Regione Lazio e da Roma Capitale -, ognuno per la sua parte, tutti risponderemo uniti e con impegno nel dare vita a una vera e propria alleanza per Roma, per essere protagonisti della rinascita della nostra comunità dopo la crisi”.

Roma Capitale annuncia in una nota che aderirà al progetto “Alleanza per Roma”, che ha come obiettivo quello di lavorare insieme per aiutare le persone e i nuclei più fragili colpiti duramente dall’emergenza coronavirus. Roma Capitale alimenterà il Fondo Gesù Divino Lavoratore, voluto da Papa Francesco, con un contributo iniziale di 500mila euro.