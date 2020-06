Roma, da Mit 213 mln per restyling Termini-Centocelle

Il Campidoglio annuncia di aver ottenuto 213 milioni di euro dal Mit per la completa riqualificazione della ferrovia Termini-Centocelle. E’ una delle tratte con il materiale rotabile piu’ datato in citta’: alcuni convogli superano anche i 50 anni.

Il progetto del Comune di Roma prevede il prolungamento della linea fino all’Universita’ di Tor Vergata. “Recuperare la storica ferrovia Roma-Giardinetti e trasformarla in una metrotranvia: una linea veloce dalla stazione Termini alla periferia est della Capitale, nel quartiere di Tor Vergata. E’ il progetto che siamo pronti a realizzare grazie al lavoro portato avanti in questi mesi. Abbiamo ottenuto i finanziamenti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 213 milioni di euro per riqualificare e prolungare la tratta”, annuncia la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook.

“Si chiamera’ linea G e diventera’ un importante collegamento dal centro, fino all’Universita’ e al Policlinico Tor Vergata. E’ una delle opere fondamentali nella programmazione che abbiamo pensato per Roma, un’infrastruttura che garantira’ un servizio con mezzi moderni e veloci. Oggi facciamo un altro passo in avanti verso l’avvio dei cantieri”, conclude.