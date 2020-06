Roma, il 1 luglio c’è lo shopping day: per rilanciare il commercio

Uno shopping day per rilanciare il commercio nella Capitale e attrarre anche i turisti. L’iniziativa nata dalla collaborazione tra Campidoglio e Camera di Commercio di Roma non è ancora ufficiale ma – secondo quanto riporta il dorso locale del Messaggero – ha già un data (1 luglio) e uno slogan “Roma città (ri)aperta”.

L’ipotesi più accreditata è che si tratti una notte bianca dello shopping, con negozi aperti fino a tardi e spettacoli per le vie del centro storico.

“Stiamo pensando ad una giornata dedicata allo shopping capitolino. Stiamo lavorando con la Camera di Commercio per realizzare in tutta Roma eventi ad hoc in cui saranno protagonisti commercianti e negozianti”, ha dichiarato giorni fa la sindaca Virginia Raggi. “Il commercio è uno dei settori trainanti dell’economia della nostra città e per questo merita tutta l’attenzione da parte delle Istituzioni. Stiamo lavorando con le associazioni di categoria e con Roma Capitale per una giornata dello shopping per rivitalizzare questa parte importante del nostro tessuto produttivo”, ha spiegato il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti.