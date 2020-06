Rifiuti: sit-in ditte appaltatrici sotto Campidoglio

Protesta dei lavoratori dell’appalto per la raccolta porta a porta delle utenze non domestiche di Roma, a rischio licenziamento. In mattinata hanno dato vita, indossando i gilet gialli del lavoro, a una manifestazione in Campidoglio. Con uno striscione con la scritta “Roma capitale dei rifiuti”, alcune decine di operatori di ditte appaltatrici Ama hanno aperto dei sacchi dell’immondizia contenenti palloncini

“Dopo che per anni con il proprio sudore hanno offerto un servizio pubblico essenziale, adesso AMA li scarica per fare cassa, sfruttando l’emergenza covid. La sindaca Raggi dopo avere preteso l’estensione del porta a porta abbandona queste persone. Sui loro licenziamenti c’e’ la sua firma”, ha detto un manifestante. Secondo quanto si apprende una delegazione sarebbe stata ricevuta dal direttore generale del Campidoglio Franco Giampaoletti.