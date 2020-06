Conte apre a riduzione dell’Iva, maggioranza spaccata

Il governo sta valutando la possibilità di ridurre l’Iva e di poterla abbassare “per un breve lasso tempo” per dare spinta ai consumi. Lo ha ribadito ieri il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che è tornato a parlare della misura annunciata al termine degli Stati generali dell’economia. Un intervento che però, secondo il numero uno della Banca d’Italia, Ignazio Visco, andrebbe inserito dentro una riforma fiscale ben più ampia, ovvero in “una visione complessiva” del sistema fiscale italiano e “non imposta per imposta”. L’idea – ispirata a quanto fatto dalla Germania – però spacca la maggioranza: l’ipotesi piace infatti al Movimento 5 stelle, meno al Partito democratico e al Pd che puntano prima ad una riduzione del cuneo fiscale. Laura Castelli, vice ministra dell’Economia (M5S), ha evidenziato su Rai Radio1 la necessità di una coerente riforma fiscale, la riduzione delle tasse deve essere completa. “A me – ha affermato – interessa poter chiudere il ragionamento sulla riduzione delle tasse, non c’è più tempo. È giusto dire con chiarezza agli italiani cosa accadrà nei prossimi anni. Non è un gioco al rialzo, le esigenze sono queste in questo momento, bisogna affrontare le conseguenze del Covid, le esigenze del territorio, degli artigiani, dei settori più provati e capire quanti soldi servono per farlo. A luglio gli italiani vedranno la riduzione del cuneo fiscale ed è un bel segnale. Credo che vadano aiutati gli imprenditori sul costo del lavoro.” Per il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, quella della riduzione dell’Iva è “un’operazione decisamente complessa” e in settimana il ministero farà le dovute simulazioni per capire la fattibilità dell’intervento.

Ieri Conte ha però precisato che il taglio dell’Iva, “lieve” e “momentaneo” andrebbe portato avanti insieme ad un piano cashless. Intervistato da Peter Gomez per i 10 anni de “Il Fatto Quotidiano”, il premier ha spiegato che sul tema “ci stiamo consultando, nessuno ha una ricetta pronta perché siamo in una situazione di incertezza”. In questa situazione, ha detto il capo dell’esecutivo, “nessuna soluzione può essere univoca e dobbiamo essere flessibili. Ora si parla di Iva perché alcuni settori hanno avanzato questa richiesta. La mia posizione è quella che valuteremo anche questa possibilità. Nel corso del confronto si è valutata l’eventualità che l’Iva possa essere abbassata per un breve lasso tempo per dare spinta ai consumi”, ha detto Conte. “Quello che si potrebbe fare è un piano cashless per fare emergere l’economia sommersa. Dobbiamo realizzarlo quanto prima ma collegarlo magari ad un lieve e momentaneo intervento sull’Iva”, ha concluso.