Roma, ok Comm. Mobilità a Mazzotto capo di Roma Metropolitane

La commissione capitolina Mobilità, presieduta dal consigliere M5S Enrico Stefàno, ha espresso parere favorevole con 7 voti di maggioranza e la non partecipazione al voto di 5 consiglieri d’opposizione, alla nomina di Andrea Mazzotto a capo della partecipata capitolina Roma Metropolitane. “Abbiamo avuto modo di conoscerlo tutti perché ha coadiuvato il team di Giovanni Mottura, che è stato da poco nominato a capo di Atac – ha spiegato Stefàno, presentando l’unico curriculum pervenuto -. Mi sono sempre trovato molto bene sia dal punto tecnico, sia di disponibilità. Immagino si vada nel solco della continuità del percorso di risanamento e rilancio della società avviato dal buon lavoro di Mottura. Quella famosa ‘uscita dal tunnel’ che Mottura più volte ci ha descritto in commissione”.

“Il dottor Mazzotto abbiamo avuto modo di conoscerlo, ha un profilo diverso dal dottor Mottura, e il team che c’è, abbastanza ampio, ci dovrebbe aggiornare su quando usciamo fuori da quel tunnel che secondo noi non andava intrapreso – è stato il commento della consigliera del Pd Ilaria Piccolo -. Non si capisce bene perché è stato fatto un bando per un soggetto interno, e la sindaca non si è assunta subito le sue responsabilità. A prescindere dalla nomina, ci eravamo lasciati con il bilancio 2015 che doveva essere approvato tra fine aprile e inizio maggio, mi pare non sia stato ancora approvato. Vorremmo capire che cosa succede”. “Mi sembra un’osservazione condivisibile – ha risposto Stefàno -. Diamoci prima della pausa estiva per una seduta di richiamo sul futuro aziendale di Roma Metropolitane, di qui a un mesetto, col dipartimento alle partecipate e i vertici dell’azienda”.