Italian Angels for Growth e Lazio Innova a sostegno delle startup

Italian Angels for Growth, il più grande network di business angel in Italia, e Lazio Innova, società in house providing della Regione Lazio, hanno siglato un’importante partnership a sostegno delle Startup Lazio. Collaborazione che si è dimostrata sin da subito valida ed efficace con un primo co-investimento già in fase avanzata, che verrà finalizzato entro i prossimi mesi.

Due rilevanti realtà che si uniscono per supportare l’innovazione e le giovani imprese. In particolare, IAG, che può contare su oltre 200 protagonisti del mondo imprenditoriale, finanziario e industriale che investono tempo, competenze e capitali per la crescita delle startup innovative, in più di dieci anni di attività, ha analizzato oltre 5.000 startup e i suoi soci hanno realizzato oltre 80 investimenti, per un totale di 200 milioni di euro investiti dai soci IAG e co-investitori. Lazio Innova – partecipata anche dalla Camera di Commercio di Roma – gestisce per conto della Regione strumenti finanziari, programmi e progetti a favore delle imprese del territorio regionale, tra cui il fondo di venture capital denominato Innova Venture.

L’accordo, di durata biennale, prevede la possibilità di effettuare co-investimenti in favore delle società, con sede operativa nella regione Lazio o interessate ad aprire una sede operativa nel Lazio, selezionate da Italian Angels for Growth e dal comitato di investimento di Innova Venture, i cui membri sono Fabio Mondini de Focatiis, Stefano Peroncini e Peter Mayrl. Startup innovative che potranno ricevere un co-investimento del fondo di venture capital lanciato dalla Regione Lazio e finanziato con i fondi comunitari del POR FESR 2014/2020.

Antonio Leone, presidente di Italian Angels for Growth: “IAG è stata riconosciuta ancora una volta come un player fondamentale nel seed capital. Siamo partner di riferimento per molte istituzioni, e l’accordo con Lazio Innova conferma ancora una volta il nostro importante ruolo nell’ecosistema delle startup. Il modello IAG, grazie ai nostri oltre 200 soci, è un mix di finanza e competenze che risulta essere determinante per il successo di una startup in fase seed. Oltre al nostro costante presidio internazionale abbiamo l’obiettivo di essere sempre più capillari a livello italiano grazie a relazioni con partner di eccellenza locali”.

Andrea Ciampalini, direttore generale di Lazio Innova: “In questa specifica fase di ripresa consideriamo strategico moltiplicare il numero degli attori professionali pronti a investire nelle imprese innovative del Lazio. I business angels sono, da anni, tra i soggetti più attivi nell’investimento in startup nelle fasi seed. È quindi per noi molto importante aver definito un accordo di co-investimento con IAG, il principale gruppo di business angels in Italia con un forte interesse peraltro per le iniziative nel campo delle scienze della vita”.