Avamposti nel mondo per favorire l’export e le relazioni commerciali delle nostre aziende, le Camere di commercio Italiane all’estero fanno parte del grande sistema camerale.

Riconosciute dal Ministero degli affari esteri sono strutture private. Lo staff è costituito da un Presidente un Segretario Generale e da un board con varie funzioni dal legale al supporto comunicazione e progetti.

La loro forza è la conoscenza del mercato italiano, delle caratteristiche delle aziende italiane e contemporaneamente del mercato in cui si trova nel mondo, la sede camerale in cui vivono e lavorano gli staff.

L’ approfondita conoscenza di entrambi i mercati di riferimento, permette di orientare le aziende nazionali ad affrontare il mercato individuato, diminuendo il rischio d’impresa, mettendo a punto le strategie migliori in base alla caratteristica dell’azienda e del prodotto italiano in relazione alla struttura di distribuzione del paese e delle richieste del mercato estero.

Le Camere di Commercio Italiane all’estero collaborano con Unioncamere, la Farnesina e l’ICE al progetto SEI – sostegno all’export dell’Italia, che prevede attività di formazione, orientamento e di ingresso nei mercati per le imprese che vogliono fare export o anche avere un’unità locale all’estero.

In Italia Assocamerestero è l´associazione delle Camere di Commercio Italiane all´Estero (CCIE) e di Unioncamere che valorizza le attività delle Camere, con la mission di creare rete, tra le CCIE presso le istituzioni italiane ed internazionali e presso le organizzazioni imprenditoriali e i media italiani.

Le Camere di Commercio Italiane all’estero alimentano con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE AGENZIA, gli Uffici ENIT, la Piattaforma informativa Infomercatiesteri con focus su 127 paesi nel mondo. Le informazioni riguardano il quadro economico e politico del paese di interesse, sulle opportunità di mercato e le possibilità di partnership con aziende locali e/o italiane, iniziative promozionali, ostacoli agli scambi, criticità negli investimenti e possibili rischi, accesso al credito, quadro delle presenze italiane e dei rapporti bilaterali. http://www.infomercatiesteri.it/

Extender invece è un Sistema informativo gratuito che consente di monitorare il mercato delle gare internazionali e ottenere le informazioni sui bandi pubblicati e sui progetti in fase di sviluppo. Ci si può rivolgere dunque alle Camere di Commercio Italiane all’estero per poter cogliere le opportunità che i paesi esteri mettono a disposizione per il business https://extender.esteri.it/sito/

Un altro progetto molto importante per il Made in Italy e che vede attori fondamentali le CCIE, è Il progetto True Italian Taste, realizzato da Assocamerestero nell’ambito della Campagna “The Extraordinary Italian Taste”, promossa e finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). per valorizzare e salvaguardare il prodotto agroalimentare autentico italiano.

Le Camere di Commerci Italiane all’Estero sono dunque un partner importante per l’export nazionale, per la difesa del Made in Italy e il contrasto all’Italian sounding.*

*Italian sounding = la contraffazione di un prodotto e di un marchio italiano di grande richiamo magari con una piccola storpiatura del nome o del packaging (vedi Parmesan ecc) ndr