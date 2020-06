Bonus vacanze, tetto al contante: ecco le novità da domani

Bonus vacanze, superbonus al 110%, sconto fiscale per i commercianti sulle commissioni bancomat. Sono alcune delle norme che scatteranno da domani 1 luglio, frutto delle misure messe in campo dal governo per aiutare l’economia italiana nella difficile fase post emergenza Coronavirus.

Dal 1 luglio 16 milioni di lavoratori dipendenti si troveranno qualche soldo in più in busta paga. Con il taglio del cuneo fiscale, scatta infatti da domani un aumento in busta paga fino a 100 euro in più al mese.

Sempre da domani si abbassa il tetto dei pagamenti in contanti che scende da 3mila a 2mila euro.

Rispetto al Superbonus al 110% – per la riqualificazione energetica degli edifici e la messa in sicurezza anti-sismica – mancano ancora le regole dell’Agenzia delle Entrate per accedere all’agevolazione.

Il bonus vacanze, che coprirà le spese solo per luoghi di villeggiatura In Italia, spetterà a famiglie con Isee entro i 40mila euro: 500 euro se il nucleo è di almeno 3 persone, 300 con 2 persone e 150 euro per i single. L’80% del bonus si tradurrà in uno sconto immediato, il resto arriverà come detrazione con la dichiarazione dei redditi.