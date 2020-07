Caos a Roma per rinnovo tessere Atac, sistema bloccato

Caos oggi a Roma per gli utenti del trasporto pubblico locale che dovevano rinnovare l’abbonamento mensile di Atac. Una scadenza che torna ogni primo giorno del mese. Da ieri, pero’, e’ partito un aggiornamento del sistema presso gli esercenti che hanno in gestione il servizio e il risultato e’ stato quello di lunghe code nelle stazioni metropolitane in cui sono attive le biglietterie Atac per effettuare il rinnovo.

I disagi maggiori hanno riguardato coloro che vivono in periferia, o comunque lontano dalle stazioni metropolitane, e che abitualmente utilizzano autobus o tram per gli spostamenti. Stamattina, ma anche ieri pomeriggio, chi si e’ recato dal tabaccaio o all’edicola di fiducia per rinnovare la tessera si e’ sentito rimandare alla stazione metropolitana dotata di biglietteria piu’ vicina al punto di partenza. E cosi’ alle stazioni Lepanto e Battistini della linea A della metropolitana, gia’ tra le 8 e le 9.30 di stamattina, le code erano di almeno una ventina di persone.

Da via Lepanto a piazza Cavour e via Crescenzio, da piazza Venezia a via Nazionale e piazza della Repubblica, e nelle vie limitrofe alla richiesta di poter pagare l’abbonamento, la risposta degli esercenti e’ sempre la stessa. “E’ stato avviato un aggiornamento del sistema ieri, quindi non possiamo farlo”. E gli utenti che chiedono informazioni alla fine, scoraggiati, acquistano uno o piu’ biglietti.