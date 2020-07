Lazio, Bankitalia: frenano vendite case e mutui nel I trimestre

La pandemia del Covid rallenta, nel Lazio, le compravendite immobiliari e il flusso di nuovi mutui ma e’ boom dei prestiti garantiti, a quota 1,2 miliardi di euro, grazie alle misure varate dal governo. Secondo il rapporto della Banca d’Italia dedicato all’economia del Lazio “nel primo trimestre del 2020 il flusso di nuovi mutui si e’ ridotto rispetto alla fine del 2019, per la diminuzione delle compravendite immobiliari innescato dal lockdown introdotto a marzo. Anche il credito al consumo, dopo una significativa espansione nell’ultimo quadriennio, ha registrato un rallentamento nei primi tre mesi del corrente anno, in connessione con il deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro e con il significativo calo dei consumi di beni durevoli.

La fragilita’ finanziaria delle famiglie resta contenuta: nell’ultimo decennio il rapporto tra debiti e reddito disponibile e’ rimasto sostanzialmente stabile e la quota di famiglie considerate finanziariamente vulnerabili permane su livelli bassi, analoghi a quelli precedenti la crisi del 2008.

Nel Lazio le domande soddisfatte di ammissione alla garanzia del FCG sono state circa 30.000, relative a finanziamenti pari a circa 1,2 miliardi di euro, circa il 9 per cento del totale nazionale (nel periodo 25 marzo – 26 maggio 2020).

I finanziamenti garantiti sono stati 5 volte superiori a quelli concessi nello stesso periodo l’anno scorso. Circa il 50 per cento degli importi finanziati e il 90 per cento delle richieste pervenute ha riguardato prestiti con garanzia al 100 per cento (sino a 25 mila euro) . Ulteriori misure attivate dalla Regione Lazio prevedono a regime interventi per circa 500 milioni di euro.