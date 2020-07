Regione Lazio, 2 mln a Comuni per “Eventi delle meraviglie”

La giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera per sostenere i Comuni della Regione nella realizzazione di eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico-culturali da realizzarsi nella seconda metà del 2020. Sono 2 i milioni di euro stanziati.

“La Regione Lazio mantiene l’impegno con i territori e continua a manifestare la sua vicinanza ai Sindaci e alle amministrazioni nel difficile rilancio del turismo locale – dichiara Giovanna Pugliese, assessora al Turismo e pari opportunità della Regione Lazio -. A seguito della diffusione nel mondo e nel nostro Paese del coronavirus, il turismo ha subito un colpo durissimo. Tutte le stime ci dicono che oltre alla flessione netta, rischiamo di subire contraccolpi ancora più duri se non mettiamo in campo immediatamente azioni virtuose. Noi, nel Lazio, ce la stiamo mettendo tutta”.

I 2 milioni di euro stanziati dalla Giunta andranno a sostenere il programma regionale unitario di promozione del territorio “Eventi delle meraviglie”. Il contributo regionale andrà da un minimo di 4.000 euro per i Comuni più piccoli ai 20.000 euro per quelli più grandi. Ogni Comune potrà fare domanda di contributo attraverso una manifestazione d’interesse disponibile nei prossimi giorni che sarà pubblicizzata anche sul sito visitlazio.

“C’è grande necessità di rimettere in moto l’economia della nostra Regione legata al turismo – conclude l’assessore Pugliese – Con iniziative come questa, sosteniamo i territori e li affianchiamo nella grande sfida del rilancio del turismo post covid. Un turismo di prossimità, un turismo locale, interregionale, a misura di cittadino e di territorio. Siamo sicuri che gli ‘Eventi delle meraviglie’ potranno far riscoprire l’arte, la bellezza e la cultura quotidianamente ad un passo da noi”.