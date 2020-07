Raggi, monopattini in sharing arrivano anche a Ostia

“I monopattini in sharing arrivano anche a Ostia. L’operatore Dott e’ pronto a far partire il test: dal prossimo fine settimana saranno su strada dai 60 ai 100 mezzi elettrici a servizio del litorale”. Cosi’ su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“I monopattini potranno essere noleggiati sul Lungomare e anche alla stazione Stella Polare della Roma-Lido – aggiunge – L’idea e’ quella di partire con un’area specifica e circoscritta per raccogliere i primi dati e promuovere il servizio. Gli utenti potranno prendere e rilasciare il veicolo solo in aree autorizzate dall’operatore lungo il percorso: da Lungomare Paolo Toscanelli, incrocio via Giuliano da Sangallo, fino a Lungomare Duilio all’incrocio con via delle Prore e, ovviamente, alla stazione ferroviaria. L’obiettivo e’ consentire il noleggio nelle zone piu’ frequentate, garantendo maggior ordine e sicurezza. In base ai risultati ottenuti da queste prime prove l’operatore decidera’ se confermare l’area d’interesse e il numero di veicoli. Ricordo ai cittadini di Ostia che vogliano provare questo nuovo mezzo di trasporto – conclude Raggi – che e’ vietato utilizzarlo in due e che vanno rispettate tutte le altre regole del codice della strada. Abbiamo un servizio in piu’ per il litorale, sostenibile ed ecologico, che va utilizzato con responsabilita’ per la sicurezza di tutti”.