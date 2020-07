Turismo, sondaggio GetYourGuide: gli italiani scelgono Roma

“Per trascorrere le vacanze, gli italiani scelgono Roma. Lo attesta il sondaggio di GetYourGuide, piattaforma di prenotazioni turistiche online, che traccia le proiezioni di viaggio fino al 2021 tenendo conto anche degli spostamenti registrati dall’app per il trasporto pubblico Moovit”. Cosi’ su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“La Capitale e’ in testa alla classifica delle destinazioni preferite dagli italiani che intendono viaggiare nei prossimi 12 mesi – aggiunge – il 71% dei quali dichiara che restera’ nel nostro Paese. Roma e’ prima fra le citta’ d’arte nazionali ed europee.

Secondo l’analisi di GetYourGuide, le offerte di viaggio, gli sconti e il calo dei contagi sono tra i fattori determinanti nella scelta della vacanza: una conferma della validita’ delle strategie che abbiamo intrapreso per rilanciare il settore. Ci siamo concentrati sulle misure per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori, puntando sul turismo di prossimita’ e pensando ai molti romani e italiani che, proprio adesso, hanno occasione di riscoprire le meraviglie di Roma. Sul fronte dell’offerta turistica e culturale – afferma ancora la sindaca – abbiamo un calendario estivo di eventi ricchissimo, abbiamo riaperto in sicurezza i musei e il Teatro dell’Opera di Roma e’ stato il primo in Europa ad alzare di nuovo il sipario. Il primato della Capitale, soprattutto in questo momento, e’ un segnale forte di speranza e ripartenza per tutto il Paese”.