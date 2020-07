Raggi, al via lavori per pista ciclabile da viale Regina Elena a stazione Tiburtina

Su via Tiburtina, nel quadrante est della citta’, sono iniziati i lavori per la pista ciclabile che andra’ da viale Regina Elena fino alla stazione ferroviaria Tiburtina. “Stiamo completando le nuove pavimentazioni della pista nel tratto compreso tra piazza delle Crociate e piazzale del Verano”, scrive in un post su Facebook Virginia Raggi.

“Anche questo percorso – aggiunge – come la ciclabile che stiamo realizzando in viale delle Milizie, rientra nei progetti finanziati con fondi europei aggiudicati lo scorso anno. La pista sara’ poi prolungata fino al tunnel di via di Santa Bibiana, cosi’ da creare un collegamento diretto tra il centro citta’ e la stazione Tiburtina, dove sono in corso i lavori di riqualificazione del piazzale ovest dopo l’abbattimento del tratto sopraelevato della tangenziale est. Proseguiamo cosi’ – sottolinea Raggi – con il nostro programma per estendere la rete ciclabile di Roma e mettere in collegamento i percorsi esistenti, dopo aver gia’ avviato il piano straordinario per realizzare 150 km di nuove piste transitorie in tutta la citta’. Sono interventi fondamentali – conclude – specialmente ora: ci permettono di dare una risposta concreta alle nuove esigenze di mobilita’ e incentivare l’uso di mezzi ecosostenibili e alternativi all’auto privata negli spostamenti quotidiani”