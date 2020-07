Metro C, c’è il progetto definitivo della stazione Venezia

Consorzio metro C ha inviato alcuni giorni fa al dipartimento capitolino Mobilità e a Roma Metropolitane il progetto definitivo per la futura stazione metropolitana di piazza Venezia della linea verde. “Oltre mille pagine di elaborati” di cui è adesso in corso l’istruttoria.

“Termineremo tutto entro fine ottobre per chiedere poi i fondi al Mit per la realizzazione della stazione. Dobbiamo verificare il progetto tecnicamente, economicamente e nel rispetto delle prescrizioni della soprintendenza”, ha spiegato questa mattina nel corso di una commissione capitolina Mobilità Andrea Sciotti, responsabile unico del procedimento per la metro C di Roma Metropolitane.