Confcommercio Roma: Romolo Guasco nominato nuovo direttore

Il commissario di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard ha nominato Romolo Guasco, direttore di Confcommercio Roma, mentre Pietro Farina è stato designato alla direzione di Promo.Ter (Ente di promozione e sviluppo del terziario), sempre del gruppo Confcommercio Roma.

“Conclusa questa prima fase che ci ha visto impegnati con successo nel risanamento economico – dichiara il commissario di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard, -. Pietro Farina, che ringrazio per il proficuo lavoro svolto per l’Associazione, è stato designato a dirigere Promo.Ter, società del Gruppo che si occupa di formazione e servizi alle imprese. Per la seconda fase di Confcommercio Roma, che prevede il rilancio improntato allo sviluppo associativo, è stato scelto Romolo Guasco, dirigente di comprovata esperienza, già responsabile dell’organizzazione di Confcommercio ed attualmente responsabile dei progetti speciali dell’Associazione nazionale a cui vanno i miei auguri per l’impegnativo lavoro che lo attende”.