Alitalia, che fine ha fatto la newco? Il piano di salvataggio del governo sembra essere nuovamente sparito dai radar, dopo mesi di strombazzamenti. E pensare che il decreto Agosto approvato pochio giorni fa portava in seno una nuova road map per il decollo della compagnia. Dando vita una newco il cui compito sarà quello di predisporre il piano industriale che poi passerà al vaglio dell’Unione Europea per il necessario disco verde. Sì, ma quando?

Se dovesse arrivare una bocciatura, ha scritto l’Adnkronos, la strada sarà quella della liquidazione. Il prossimo step, secondo il decreto, sarà “la costituzione della società ai soli fini dell’elaborazione del piano industriale”. Dotazione iniziale un capitale sociale di 10 milioni di euro.

Entro 30 giorni dalla costituzione della società, il consiglio di amministrazione è chiamato ad approvare “il piano industriale di sviluppo e ampliamento dell’offerta, che include strategie strutturali di prodotto”. Piano che verrà inviato a Bruxelles “per le valutazioni di competenza e alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia”. L’esame da parte di queste ultime dovrà arrivare “nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione”.