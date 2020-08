Campidoglio, ecco il bando per l’erogazione dei buoni libro

Roma Capitale informa che è stato pubblicato il bando per l’erogazione dei buoni libro per l’anno scolastico 20201/21, destinato a studenti delle scuole d’istruzione secondaria di I e II grado, statali e private paritarie.La misura è rivolta ad alunni residenti nel territorio di Roma Capitale e appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a Euro 15.493,71.

La domanda dovrà essere inoltrata all’Amministrazione Capitolina esclusivamente online, previa identificazione sul portale di Roma Capitale, dal 18 agosto al 1 dicembre 2020.

I buoni, di importo differenziato per classe di frequenza, potranno essere utilizzarli entro il 21 dicembre 2020 per l’acquisto di libri di testo presso le librerie convenzionate con Roma Capitale.Tutte le informazioni sono disponibili sul portale di Roma Capitale alla pagina https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS630296