Campidoglio, 800 mila euro per piccole imprese

“Sosteniamo le piccole imprese e chi crea lavoro nelle periferie e nei quartieri piu’ svantaggiati della citta’, con oltre 800 mila euro destinati a rilanciare le attivita’ economiche sul territorio. Vogliamo far ripartire le aree dove maggiore e’ il rischio di disagio sociale ed economico: per questo abbiamo appena messo a bando circa 683 mila euro di finanziamenti per piccoli imprenditori, artigiani e start-up presenti in queste zone di Roma. Risorse che vanno ad aggiungersi all’analogo stanziamento in favore delle imprese di periferia con cui, a novembre scorso, abbiamo gia’ assegnato oltre 137 mila euro, per un totale di 820 mila euro”. Lo scrive su fb la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Abbiamo deciso di destinare questi fondi a chi vuole investire nelle proprie attivita’ o vuole aprirne di nuove, con particolare riguardo per quelle realta’ che impiegano persone in condizioni di fragilita’”.

Potranno accedere alle risorse disponibili, ad esempio, le realtà produttive di San Basilio e Centocelle, Torre Angela e Torre Spaccata, Serpentara, Lunghezza.

Per partecipare al bando, qui tutte le informazioni: https://www.comune.Roma.it/servizi2/gedalbonet/dettaglioAtto.act ion?tipo=1&page=4&idAtto=391572&protocolloPrecedente=QA/2020/323 43&repPrincipale=&annoRepertorio=0&progressivoRepertorio=0

Destinatarie, le aziende che presentino progetti per la produzione di beni, oppure orientati a favorire ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione, prevenzione e gestione del rischio ambientale, artigianato digitale, manifattura sostenibile, nonché servizi finalizzati ad attività sociali per la crescita dell’occupazione, dell’integrazione e della cultura. Corsia preferenziale, inoltre, per le imprese composte a carattere maggioritario da persone in condizioni di svantaggio sociale e lavorativo.Le coperture ammesse riguardano l’acquisto di beni materiali e immateriali a utilità pluriennale, gli studi di fattibilità, le progettazioni esecutive, l’acquisto di brevetti, la registrazione di marchi e la realizzazione di siti web aziendali, sistemi e certificazioni di qualità e ambientali, ricerca e sviluppo. Ma anche le spese per ristrutturazione e ammodernamento dei locali, sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o robotizzati, software e misure per la messa in sicurezza. Tra questi ultimi, in particolare, saranno finanziati investimenti specifici volti allo smaltimento e riciclaggio dei rifiuti e alla riduzione dei consumi idrici-energetici.